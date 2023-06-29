Движение поездов Аэроэкспресс на направлении Домодедово временно отменено

Ранее стало известно, что шесть грузовых вагонов с цементом сошли с рельсов на станции в столичном Бирюлево. Как сообщают СМИ со ссылкой на РЖД, пострадавших нет. Также отсутствует угроза экологии. Движение по станции Бирюлево приостановили. Москвичей предупредили о задержках электричек.

2 июня сообщалось, что в Индии в результате столкновения пассажирского и грузового поездов погибли 50 человек, еще 350 человек пострадали. По данным Hindustan Time, авария произошла недалеко от станции Баханага Базар. Пассажирский поезд направлялся из Калькутты в Ченнаи, когда врезался в сошедшие с рельсов вагоны грузового поезда. Позже стало известно об еще одном пассажирском поезде, сошедшем с рельсов в том же месте.