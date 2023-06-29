Движение поездов Аэроэкспресс на направлении Домодедово временно отменено
На направлении Домодедово временно отменили движение поездов Аэроэкспресс из-за инцидента на железной дороге, который произошел 29 июня. Соответствующая информация опубликована на сайте железнодорожной пассажирской компании.
«О возобновлении движения поездов будет сообщено дополнительно. Для поездок от/до аэропорта Домодедово вы можете воспользоваться экспресс-автобусами "станция метро Домодедовская – аэропорт Домодедово"», - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что шесть грузовых вагонов с цементом сошли с рельсов на станции в столичном Бирюлево. Как сообщают СМИ со ссылкой на РЖД, пострадавших нет. Также отсутствует угроза экологии. Движение по станции Бирюлево приостановили. Москвичей предупредили о задержках электричек.
2 июня сообщалось, что в Индии в результате столкновения пассажирского и грузового поездов погибли 50 человек, еще 350 человек пострадали. По данным Hindustan Time, авария произошла недалеко от станции Баханага Базар. Пассажирский поезд направлялся из Калькутты в Ченнаи, когда врезался в сошедшие с рельсов вагоны грузового поезда. Позже стало известно об еще одном пассажирском поезде, сошедшем с рельсов в том же месте.