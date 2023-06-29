На юге столицы с рельсов сошел товарный поезд. Об этом стало известно в четверг, 29 июня.

По предварительным данным, инцидент произошел недалеко от Касимовской улицы в районе Бирюлево Восточное. На бок завалились шесть вагонов. Причины произошедшего выясняются. Как сообщил Telegram-канал «112», на месте работают ремонтные бригады.