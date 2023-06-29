Товарный поезд сошел с рельсов на юге Москвы
На юге столицы с рельсов сошел товарный поезд. Об этом стало известно в четверг, 29 июня.
По предварительным данным, инцидент произошел недалеко от Касимовской улицы в районе Бирюлево Восточное. На бок завалились шесть вагонов. Причины произошедшего выясняются. Как сообщил Telegram-канал «112», на месте работают ремонтные бригады.
Похожая история произошла в Брянской области. 2 мая с рельс сошел грузовой состав. Причиной стал подрыв железнодорожного полотна. По данному факту транспортная прокуратура проводила проверку.