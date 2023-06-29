В Москве машину обложили асфальтом

В Москве на Ленинском проспекте коммунальщики обложили припаркованный легковой автомобиль асфальтом, сообщает Telegram-канал «Москвач».

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На присланной очевидцем произошедшего фотографии видно, что во дворе по адресу Ленинский проспект, 39/1, строение 2, стоит припаркованный автомобиль черного цвета, вокруг которого уложен свежий асфальт. Сама иномарка находится на пятачке, где асфальта нет. Машина для асфальтирования находится неподалеку.

Ранее в Московском районе Чертаново во время работы по благоустройству территории в грязи завяз экскаватор. Инцидент произошел 6 июня. На опубликованной видеозаписи показано, что землеройная машина оранжевого цвета погрузилась в грязь на половину корпуса, ее кабина открыта, но водителя в ней нет.