В Москве эвакуировали Павелецкий вокзал

В Москве проходит эвакуация людей с территории Павелецкого вокзала. Видеокадры с покидающими здание людьми опубликовал телеканал РЕН ТВ.

О причинах произошедшего не сообщается.

27 июня в телецентр на улице Академика Королева в Москве поступило сообщение об угрозе взрыва. В течение 24 часов злоумышленники дважды «заминировали» телебашню. Персонал и посетители были эвакуированы.

В прошлый раз сообщение о «минировании» телебашни поступило 26 июня вечером. Людей эвакуировали, на месте работали сотрудники Росгвардии и кинологи. По сообщениям Telegram-каналов, у башни была обнаружена подозрительная коробка, однако в ней ничего не содержалось.

В конце мая восемь районных судов Москвы эвакуировали из-за сообщений о минировании. Все угрозы отказались ложными. В первых числах прошлого месяца эвакуационные мероприятия прошли в 10 столичных школах из-за сообщений о заложенных бомбах. Ни одно из них не подтвердилось.