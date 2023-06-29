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Взрыв во время погружения: обломки «Титана» подняли на поверхность

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Обломки батискафа «Титан», поднятые со дня недалеко от места крушения «Титаника» 
© globallookpress.com
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Обломки батискафа «Титан», поднятые со дня недалеко от места крушения «Титаника» 
© Zuma/TACC
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Обломки батискафа «Титан», поднятые со дня недалеко от места крушения «Титаника» 
© globallookpress.com
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Обломки батискафа «Титан», поднятые со дня недалеко от места крушения «Титаника» 
© globallookpress.com

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Обломки батискафа «Титан», поднятые со дня недалеко от места крушения «Титаника» 
© globallookpress.com
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Обломки батискафа «Титан», поднятые со дня недалеко от места крушения «Титаника» 
© globallookpress.com
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Батискаф «Титан» до крушения 
© legion-media.ru
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Батискаф «Титан» до крушения 
© legion-media.ru
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Батискаф «Титан» до крушения 
© Oceangate expeditions

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Батискаф «Титан» до крушения 
© Oceangate expeditions

    В СМИ появились первые кадры обломков туристического батискафа «Титан», потерпевшего крушение во время погружения к останкам затонувшего «Титаника». Известно, что со дна океана удалось извлечь пять крупных фрагментов подводного аппарата. Характер повреждений «Титана» говорит о взрыве на борту.

    Предположительно, батискаф потерпел катастрофу примерно в 500 метрах от затонувшего «Титаника». Об этом сообщает «Интерфакс».

    Во время рокового погружения погибли миллиардер Хэмиш Хардинг, бизнесмен Шахзада Дауд и его сын Сулеман Дауд, пилот судна Поль-Анри Нарголе и гендиректор компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш.

    Что осталось от частного исследовательского батискафа «Титан» - в галерее «Рамблера».

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