Взрыв во время погружения: обломки «Титана» подняли на поверхность

В СМИ появились первые кадры обломков туристического батискафа «Титан», потерпевшего крушение во время погружения к останкам затонувшего «Титаника». Известно, что со дна океана удалось извлечь пять крупных фрагментов подводного аппарата. Характер повреждений «Титана» говорит о взрыве на борту.

Предположительно, батискаф потерпел катастрофу примерно в 500 метрах от затонувшего «Титаника». Об этом сообщает «Интерфакс».

Во время рокового погружения погибли миллиардер Хэмиш Хардинг, бизнесмен Шахзада Дауд и его сын Сулеман Дауд, пилот судна Поль-Анри Нарголе и гендиректор компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш.