С космодрома Байконур попытались украсть кабель

На космодроме Байконур задержали пытавшихся украсть кабель четырех казахов. Об этом в четверг, 29 июня, в своем Telegram -канале сообщает издание «112».

По данным издания, злоумышленники заехали на территорию космодрома на УАЗе по объездной дороге через поля. Они знали, что ряд объектов на космодроме не используются и потому слабо охраняется. Они принялись резать кабель между стартовой и технической позициями комплекса «Энергия-Буран». Однако их заметил проезжавший наряд полиции, злоумышленников арестовали.