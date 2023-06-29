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В Подмосковье четырехлетний мальчик попал в больницу после укуса змеи

В Подмосковном Подольске ребенок госпитализирован в токсикологическое отделение больницы после укуса змеи, сообщает Shot.

В Подмосковье четырехлетний мальчик попал в больницу после укуса змеи
© Газета.Ru

Семья москвичей с маленьким ребенком находилась в Подольске, где на мальчика напала змея и укусила его в лодыжку, спустя несколько часов пострадавшему стало плохо.

Четырехлетнего мальчика экстренно доставили в Филатовскую детскую больницу, он находится в токсикологическом отделении под наблюдением медиков.

Накануне в Подмосковье школьница пострадал от укуса гадюки.

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