В Подмосковье четырехлетний мальчик попал в больницу после укуса змеи

В Подмосковном Подольске ребенок госпитализирован в токсикологическое отделение больницы после укуса змеи, сообщает Shot.

Семья москвичей с маленьким ребенком находилась в Подольске, где на мальчика напала змея и укусила его в лодыжку, спустя несколько часов пострадавшему стало плохо.