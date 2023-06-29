Установлена причина массового отравления детей в лагере в Амурской области

Установлена причина массового отравления детей в оздоровительном лагере в Амурской области
Причиной отравления воспитанников оздоровительного лагеря «Белые горы» в Амурской области стала норовирусная инфекция, сообщает региональное управления Роспотребнадзора в Telegram-канале.
Роспотребнадзор по Амурской области временно приостановил работу оздоровительного лагеря «Белые горы» в связи с массовым отравлением детей. Санитарными врачами установлен возбудитель кишечной инфекции, причиной массового отравления 86 отдыхавших в лагере детей стал норовирус.
Источником заболевания стали трое сотрудников пищеблока, которые скрывали признаки инфекционного заболевания и занимались приготовлением пищи. На пищеблоке выявлены многочисленные нарушения санитарных правил и норм. В лагере отдыхали 275 детей, из 86 детей с симптомами заболевания 10 госпитализированы, остальные переносят норовирус в легкой форме.
Накануне дети ели в столовой учреждения, более 70 из них обратились в медпункт с жалобами на боли в животе и рвоту, эпидемиологическое расследование начал Роспотребнадзор.