Установлена причина массового отравления детей в лагере в Амурской области

Причиной отравления воспитанников оздоровительного лагеря «Белые горы» в Амурской области стала норовирусная инфекция, сообщает региональное управления Роспотребнадзора в Telegram-канале.

Роспотребнадзор по Амурской области временно приостановил работу оздоровительного лагеря «Белые горы» в связи с массовым отравлением детей. Санитарными врачами установлен возбудитель кишечной инфекции, причиной массового отравления 86 отдыхавших в лагере детей стал норовирус.

Источником заболевания стали трое сотрудников пищеблока, которые скрывали признаки инфекционного заболевания и занимались приготовлением пищи. На пищеблоке выявлены многочисленные нарушения санитарных правил и норм. В лагере отдыхали 275 детей, из 86 детей с симптомами заболевания 10 госпитализированы, остальные переносят норовирус в легкой форме.