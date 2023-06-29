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Установлена причина массового отравления детей в оздоровительном лагере в Амурской области

Причиной отравления воспитанников оздоровительного лагеря «Белые горы» в Амурской области стала норовирусная инфекция, сообщает региональное управления Роспотребнадзора в Telegram-канале.

Установлена причина массового отравления детей в лагере в Амурской области
© globallookpress.com

Роспотребнадзор по Амурской области временно приостановил работу оздоровительного лагеря «Белые горы» в связи с массовым отравлением детей. Санитарными врачами установлен возбудитель кишечной инфекции, причиной массового отравления 86 отдыхавших в лагере детей стал норовирус.

Источником заболевания стали трое сотрудников пищеблока, которые скрывали признаки инфекционного заболевания и занимались приготовлением пищи. На пищеблоке выявлены многочисленные нарушения санитарных правил и норм. В лагере отдыхали 275 детей, из 86 детей с симптомами заболевания 10 госпитализированы, остальные переносят норовирус в легкой форме.

Накануне дети ели в столовой учреждения, более 70 из них обратились в медпункт с жалобами на боли в животе и рвоту, эпидемиологическое расследование начал Роспотребнадзор.

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