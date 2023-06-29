Сотрудники ФСБ и МВД задержали преступную группу из семи человек в Карачаево-Черкесии по подозрению в хищении денег, выделенных на развитие здравоохранения в регионе, сообщила представитель МВД Ирина Волк. По данным ведомства, сумма ущерба оценивается свыше 100 млн рублей. Члены группы подозреваются в хищении средств федерального бюджета, выделенных в том числе на закупки лекарств, медоборудования и выплату зарплаты медикам.

Совместно выявлена и пресечена деятельность организованного преступного сообщества во главе с лицом, занимающим должность заместителя председателя правительства КЧР, — сказала Волк.

Представитель МВД пояснила, что в составе банды были сотрудники и руководители республиканской клинической больницы, а также бизнесмены.