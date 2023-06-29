В порту Петербурга задержали партию начиненных кокаином бананов

В порту Санкт-Петербурга задержали десятки рефрижераторов с африканскими бананами. Об этом в четверг, 29 июня, сообщает Telegram -канал Mash.

По данным издания, при сканировании предназначенной для отправки в Узбекистан партии фруктов, которую в Северной столице для транспортировки должны были перегрузить на фуры, таможенники заметили неладное. Досмотр показал, что некоторые бананы начинены кокаином. Общий вес изъятого наркотика составил 50 килограммов, а стоимость такой партии превышает 450 миллионов рублей.