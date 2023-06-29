«Медведь уже проявлял агрессию. При этом животное крупное, ростом выше человека и в стрессе. Это двухлеток, взрослое животное. Поэтому специалисты объяснили, что никакие транквилизаторы не помогут, у него было слишком много адреналина. По-другому его было не остановить», — рассказал глава областного департамента охотничьего хозяйства.