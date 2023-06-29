В Псковской области найден мертвым пропавший два дня назад поэт Алексей Дац

В Псковской области обнаружен мертвым 36-летний поэт Алексей Дац. 27 июня он пропал, его поиски вели полицейские и волонтеры.

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В последние годы Дац проживал в деревне Стремутка под Псковом. Во вторник, 27 июня, он вышел из дома и исчез.

В тот же вечер объявление о пропаже поэта появилось в региональных соцсетях.

О том, что поэт найден мертвым, сообщил отряд "Лиза Алерт" по Псковской области. Причина смерти не названа.