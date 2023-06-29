В Псковской области найден мертвым пропавший два дня назад поэт Алексей Дац
В Псковской области обнаружен мертвым 36-летний поэт Алексей Дац. 27 июня он пропал, его поиски вели полицейские и волонтеры.
В последние годы Дац проживал в деревне Стремутка под Псковом. Во вторник, 27 июня, он вышел из дома и исчез.
В тот же вечер объявление о пропаже поэта появилось в региональных соцсетях.
О том, что поэт найден мертвым, сообщил отряд "Лиза Алерт" по Псковской области. Причина смерти не названа.
Алексей Дац был одним из самых заметных поэтов региона. Он публиковал стихи на поэтических порталах, участвовал в литературных вечерах, был частным гостем местного рок-клуба. Для всех, кто знал поэта, его смерть стала шоком.