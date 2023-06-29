В Подмосковье убили полицейского

Один сотрудник полиции убит, еще один получил ранение при задержании злоумышленников в подмосковной деревне Анциферово. Об этом ТАСС в четверг сообщили в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел в ночь на четверг. При задержании злоумышленников был открыт ответный огонь, в результате один полицейский был убит, еще один ранен", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь официальный представитель ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий уточнила ТАСС, что инцидент произошел в ходе проведения задержания четырех подозреваемых в вымогательстве. Одни из них выстрелил не менее пяти раз в сотрудников полиции.

"В результате один из сотрудников скончался от ранения, второй находится в больнице. В настоящее время 26-летний подозреваемые задержан", - сказала она.

С задержанным проводятся следственные действия. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, изъяты пять гильз и иные предметы.