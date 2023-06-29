Трое школьников потерялись на пике Поднебесный в Кемеровской области

Трое детей из туристической группы потерялись на пике Поднебесный в Кемеровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел во время спуска с пика. Дети ушли от группы вперед без взрослых, однако в приюте, который являлся точкой назначения, они не появились.

Сейчас спасатели ведут поиски несовершеннолетних — в поисковой операции участвуют более 20 человек, используются беспилотники. Отмечается, что туристическая группа не была зарегистрирована в МЧС.

Напомним, что 18 июня группа из четырех туристов из Москвы пропала в горах Карачаево-Черкесии. Путешественники вышли на маршрут 12 июня из поселка Архыз. Завершить маршрут они планировали 21 июня в селе Нижний Архыз.