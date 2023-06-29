В Красноярском крае четверо детей отравились ядовитым растением

Четверо мальчиков в возрасте 9-11 лет госпитализированы с симптомами отравления в Канском районе Красноярского края.

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Детей из села Астафьевка доставили в больницу накануне. Около 20 часов медики проинформировали правоохранительные органы о причинах госпитализации: острое отравление ядовитым веществом, рассказали в региональном управлении МВД.

Полицейские выяснили, что двое братьев девяти и десяти лет и двое их приятелей постарше во время прогулки по сельской улице заметили выброшенные после обрезки комнатного растения кусочки диффенбахии, содержащей ядовитый сок. Дети сочли, что это съедобный бамбук, и попробовали растение на вкус. Все четверо почувствовали себя плохо, после чего их экстренно госпитализировали.