В Красноярском крае четверо детей отравились ядовитым растением
Четверо мальчиков в возрасте 9-11 лет госпитализированы с симптомами отравления в Канском районе Красноярского края.
Детей из села Астафьевка доставили в больницу накануне. Около 20 часов медики проинформировали правоохранительные органы о причинах госпитализации: острое отравление ядовитым веществом, рассказали в региональном управлении МВД.
Полицейские выяснили, что двое братьев девяти и десяти лет и двое их приятелей постарше во время прогулки по сельской улице заметили выброшенные после обрезки комнатного растения кусочки диффенбахии, содержащей ядовитый сок. Дети сочли, что это съедобный бамбук, и попробовали растение на вкус. Все четверо почувствовали себя плохо, после чего их экстренно госпитализировали.
Информация о состоянии пострадавших уточняется. В полиции отметили, что ни мальчики, ни их семьи раньше не попадали в поле зрения правоохранительных органов. Назначена проверка.