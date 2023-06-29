Мобилизованного осудили за троекратное дезертирство в Приморье

В Приморье мобилизованного осудили на девять лет колонии за троекратное дезертирство
Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке вынес обвинительный приговор мобилизованному за троекратное оставление воинской части, сообщил ТАСС представитель суда. Гражданин приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима.
"По совокупности совершенных преступлений окончательное наказание назначить путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", - гласит резолютивная часть приговора, предоставленная в распоряжение ТАСС.
Как уточнил представитель суда, осужденный три раза с ноября 2022 по март 2023 года оставлял место службы и проводил время дома. Первый раз он после отсутствия вернулся добровольно, еще дважды его находили правоохранители.
Суд признал его виновным по нескольким пунктам статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы).
"В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью, от дачи показаний отказался. В апелляционном порядке уголовное дело будет рассматриваться 20 июля 2023 года. На данный момент приговор не вступил в законную силу", - уточнили ТАСС в суде.
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