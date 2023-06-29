Мобилизованного осудили за троекратное дезертирство в Приморье

Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке вынес обвинительный приговор мобилизованному за троекратное оставление воинской части, сообщил ТАСС представитель суда. Гражданин приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

"По совокупности совершенных преступлений окончательное наказание назначить путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", - гласит резолютивная часть приговора, предоставленная в распоряжение ТАСС.

Как уточнил представитель суда, осужденный три раза с ноября 2022 по март 2023 года оставлял место службы и проводил время дома. Первый раз он после отсутствия вернулся добровольно, еще дважды его находили правоохранители.