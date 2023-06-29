Из российского детского лагеря пропала 13-летняя девочка

В Красноярске из детского оздоровительного лагеря «Гренада» пропал 13-летний ребенок. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Красноярскому краю.

По информации министерства, о пропаже девочки сообщил директор детского лагеря — несовершеннолетняя ушла с территории оздоровительного комплекса и не вернулась. Сотрудники правоохранительных органов ищут ребенка.

В МВД добавили, что ребенок плохо ориентируется в городе, и призвали сообщить о местонахождении девочки, если оно кому-либо известно. Девочка характеризуется положительно, она по собственному желанию осталась в лагере на вторую смену.