В Казахстане сообщили о приоритете запроса России в деле Кислицина

Запрос России на экстрадицию сотрудника компании-разработчика софта против киберпреступлений F.A.C.C.T. Никиты Кислицина будет иметь приоритет над запросом США. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Казахстана Улан Байжанов, передает РИА Новости.
По его словам, приоритетность в данной ситуации обусловлена гражданством Кислицына.
«Но мы должны будем убедиться, что все те деяния, которые ему инкриминируют, в том числе и Россией, они достаточно серьезные», — добавил Байжанов.
Он уточнил, что казахстанские власти изучат основания и доказательства, изложенные в запросах Москвы и Вашингтона, и установят, являются ли в республике уголовно наказуемыми те деяния, которые Кислицыну инкриминируют в США.
«Только после разбирательства будут приниматься меры», — подчеркнул замгенпрокурора.
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