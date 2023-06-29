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На Камчатке зафиксировали землетрясение

В Усть-Камчатском районе зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2. Об этом РАН.

На Камчатке произошло землетрясение
© globallookpress.com

По информации ведомства, эпицентр располагался в 30 километрах от поселка Усть-Камчатск. Глубина залегания очага составила четыре километра под горной грядой.

В главном управлении МЧС России по Камчатскому краю отметили, что в населенных пунктах угроза цунами не объявлялась. Жертв и разрушений не обнаружено.

Ранее в Турции произошло очередное землетрясение. Толчки магнитудой 4,1 зафиксированы в расположенной на востоке страны провинции Элязыг. Предыдущее сообщение о землетрясении в Турции пришло из провинции Адана.

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