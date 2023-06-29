На Камчатке произошло землетрясение

В Усть-Камчатском районе зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2. Об этом РАН.

По информации ведомства, эпицентр располагался в 30 километрах от поселка Усть-Камчатск. Глубина залегания очага составила четыре километра под горной грядой.

В главном управлении МЧС России по Камчатскому краю отметили, что в населенных пунктах угроза цунами не объявлялась. Жертв и разрушений не обнаружено.