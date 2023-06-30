В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Власти в Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за ситуации с лесными пожарами в регионе. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Из-за осложнения лесопожарной обстановки в Хабаровском крае в очередной раз ввели режим ЧС. Соответствующее распоряжение подписал губернатор края Михаил Дегтярев. На этот шаг краевые власти пошли, приняв во внимание установившуюся жаркую погоду, а также активность гроз, которые участились в отдаленных районах", - говорится в сообщении.

До этого режим вводился в мае, затем его снимали.

Сейчас в Хабаровском крае лесными пожарами охвачены северные Аяно-Майский и Охотский районы. Одно возгорание действует в районе имени Лазо на юге края. Возгорания находятся преимущественно в труднодоступной гористой местности, для тушения требуется постоянная переброска сил на большие расстояния и помощь авиации. Горит в общей сложности порядка 6,3 тыс. га. В работе по тушению занята группировка из 138 парашютистов-десантников федерального резерва, Амурской области, Приморья и Бурятии.

"Ситуация с пожарами в северных районах сложная. Есть пожар в южной части края. Синоптики пока не обещают изменения погодных условий, способных упростить обстановку. Поэтому режим ЧС введен очень вовремя", - цитируют в сообщении министра лесного хозяйства и лесопереработки края Максима Гулько.

До 19 июля на территории лесного фонда региона запрещается пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, за исключением лиц, осуществляющих работы по охране лесов от пожаров и использующих леса на основании договоров аренды лесных участков, и их транспортных средств.