В оздоровительном лагере в Приамурье отравились 70 детей

В оздоровительном лагере «Белые горы» отравились 70 детей. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Амурской области.

На место происшествия выехал прокурор Бурейского района. В настоящее время проводится проверка. По предварительным данным, в медицинский пункт с жалобами на боль в животе и рвоту обратилось 70 детей.

Проверку также проводят Бурейский межрайонный следственный отдел следственного управления следственного комитета по Амурской области.

Ранее в Омске произошло массовое отравление школьников. 19 детей приехали из Новокузнецка в Омск на соревнования по пляжному гандболу и заселились в гостиницу, где для них было организовано питание.