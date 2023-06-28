В Ростовской области загорелся склад с резиной

Пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области сообщает, что в складском помещении в Аксайском районе загорелся склад с резиной.

Уточняется, что площадь пожара составила 500 кв. м. Возгорание было оценено как пожар уровня 1-БИС. На месте происшествия задействованы 53 сотрудника пожарной службы и 19 единиц техники, а также 31 человек от МЧС и 9 единиц техники.

Данных о пострадавших, как и о возможных причинах пожара, пока не поступало.