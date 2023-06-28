Стали известны подробности спасения пропавшего в тайге школьника

Школьник из Амурской области, который накануне потерялся в тайге, рассказал, как его спасла собака. Видео с рассказом мальчика опубликовали «Известия».

Анатолий пояснил, что ночь решил провести в кустах. По его словам, внезапно к нему приблизилась собака. В первый момент он спутал ее с волком, но позже все же понял,что это домашнее животное.

«Позвал ее к себе. Я лег и она легла», - уточнил 10-летний ребенок.

По данным газеты, пес пришел к школьнику с расположенной неподалеку лесной пасеки.

Источник отметил, что поблизости от места ночевки располагалась также берлога, в которой проживают медведица с медвежатами. Запах собаки, добавил он, предположительно отогнал дикого зверя.