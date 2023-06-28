В Адыгее на трассе сгорел междугородный рейсовый автобус

"В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Адыгейский" поступило сообщение о том, что на федеральной автодороге М-4 "Дон" загорелся автобус. Предварительно установлено, что во время движения пассажирский автобус задымился, в тот момент в нем находилось около десяти пассажиров. Водитель экстренно остановил транспортное средство, и все находившиеся в нем люди успели его покинуть. В течение короткого времени автобус сгорел полностью, при этом никто не пострадал", - говорится в сообщении.