В Ростове-на-Дону две семьи устроили массовую драку из-за невесты

В Ростове-на-Дону представители двух семей устроили массовую драку. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

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Инцидент произошел ночью с 26 на 27 июня в центре российского города, рядом со зданием местной администрации.

«Конфликт между двумя семьями цыган произошел из-за девушки. Они не поделили невесту», — рассказал собеседник агентства.

В результате случившегося никто не пострадал, заявлений в полицию не поступало. Произошедшее больше походило на потасовку, отметил источник РИА Новости. Он также сказал, что инцидент «даже на административку не тянет».

В региональном управлении МВД, в свою очередь, заявили, что в полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка на одной из ростовских улиц. Проводится проверка.