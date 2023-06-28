Суд приговорил москвича к 10 годам колонии по делу о госизмене

Второй западный окружной военный суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима жителя Москвы Ярослава Владыко, признав его виновным в приготовлении к госизмене и участии в экстремистской организации. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе суда.