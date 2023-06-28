Спасенный из глухой тайги Приамурья мальчик рассказал, как с ним лежал «волк»

Спасенный из глухой тайги мальчик рассказал, что делал, когда остался один в лесу, а также описал встречу с собакой, которую он сперва принял за волка. Кадры с рассказом ребенка опубликовало МЧС.

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«Собака ко мне подошла...я вообще сначала подумал, что это волк. Я встал, посмотрел - собака. Я позвал его “Ко мне” и он лег», - сказал ребенок.

Кроме того, он рассказал, что за это время он ничего не ел и не пил, в основном спал. Школьник объяснил, что заблудился, когда гулял с дядей - тот ушел за поворот и парень потерял его из виду.

«Мы пошли с дядей Колей, и дядя Коля завернул, и я заворачиваю - смотрю, его нет...Начал кричать», - объяснил ребенок.

Ребенок пропал накануне, его поиски велись по земле, воде и воздуху. Спасатели при облете на Ми-8 обнаружили силуэт человека, однако посадить там вертолет не было возможно. На месте направились наземные пешие группы и на вездеходах.