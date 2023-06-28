Жители Воронежа сообщили о громком хлопке

Жители Воронежа услышали громкий хлопок. Об этом со ссылкой на слова местной жительницы сообщает «Московский комсомолец».

«Я даже непроизвольно пригнулась. Очень громко и неожиданно. Похоже на взрыв какого-то тяжелого снаряда», — поделилась впечатлениями россиянка, находившаяся на балконе в момент хлопка.

В пресс-службе управления МЧС по Воронежской области заявили, что информации о происшествиях в городе не поступало, спасатели не выезжали на вызовы.