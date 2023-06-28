Главу департамента компании F.A.C.C.T. объявили в розыск

Руководитель департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам (XDR) компании F.A.C.C.T. (ранее Group-IB - прим. ТАСС) Никита Кислицын объявлен в России в розыск в рамках расследования уголовного дела о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации, сообщили ТАСС в среду в правоохранительных органах.