Главу департамента компании F.A.C.C.T. объявили в розыск
Руководитель департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам (XDR) компании F.A.C.C.T. (ранее Group-IB - прим. ТАСС) Никита Кислицын объявлен в России в розыск в рамках расследования уголовного дела о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации, сообщили ТАСС в среду в правоохранительных органах.
"В рамках расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом информации с использованием служебного положения) в розыск объявлен Кислицын", - сказал собеседник агентства.
Следствие попросило арестовать Кислицына.
Срочная новость
В Кремле оценили откровенные заявления Лукашенко о переговорах с Путиным и ПригожинымПолитика13 минут назад