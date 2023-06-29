Член банды Басаева и Хаттаба получил 20 лет колонии

Южный окружной военный суд в четверг приговорил Романа Гакаева, члена банды Шамиля Басаева и Хаттаба, к 20 годам колонии строгого режима по делу о нападении в 1999 году на российских военнослужащих в Чечне, где погибли 15 человек. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"20 лет колонии строгого режима [назначено подсудимому] по совокупности с приговором Верховного суда Чеченской Республики", - говорится в сообщении.

Ранее в суде сообщали, что Гакаеву вменяется вооруженный мятеж, участие в нападениях вооруженной группы и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.