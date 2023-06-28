Самолет Vietjet совершил вынужденную посадку на Филиппинах

Пассажирский самолет вьетнамской компании Vietjet с 214 пассажирами на борту, следовавший из южнокорейского города Инчхон во Вьетнам, совершил в среду утром вынужденную посадку на севере Филиппин из-за технической неполадки. Об этом сообщил представитель управления гражданской авиации Филиппин Эрик Аполонио.