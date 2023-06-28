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Самолет Vietjet совершил вынужденную посадку на Филиппинах

Пассажирский самолет вьетнамской компании Vietjet с 214 пассажирами на борту, следовавший из южнокорейского города Инчхон во Вьетнам, совершил в среду утром вынужденную посадку на севере Филиппин из-за технической неполадки. Об этом сообщил представитель управления гражданской авиации Филиппин Эрик Аполонио.

Самолет Vietjet совершил вынужденную посадку на Филиппинах
© DPA/TAСС

"Пилот не сообщал о чрезвычайной ситуации. Он проинформировал диспетчеров о затруднениях из-за технического сбоя. Отказа двигателя не было", - сказал он агентству Associated Press.

В результате Airbus A321 совершил вынужденную посадку в аэропорту города Лаоаг, добавил Аполонио.

Пострадавших среди пассажиров и членов экипажа не оказалось, отмечает агентство. Причина технической неполадки не уточняется.