Самолет Vietjet совершил вынужденную посадку на Филиппинах
Пассажирский самолет вьетнамской компании Vietjet с 214 пассажирами на борту, следовавший из южнокорейского города Инчхон во Вьетнам, совершил в среду утром вынужденную посадку на севере Филиппин из-за технической неполадки. Об этом сообщил представитель управления гражданской авиации Филиппин Эрик Аполонио.
"Пилот не сообщал о чрезвычайной ситуации. Он проинформировал диспетчеров о затруднениях из-за технического сбоя. Отказа двигателя не было", - сказал он агентству Associated Press.
В результате Airbus A321 совершил вынужденную посадку в аэропорту города Лаоаг, добавил Аполонио.
Пострадавших среди пассажиров и членов экипажа не оказалось, отмечает агентство. Причина технической неполадки не уточняется.