Российского полицейского осудили на 2,5 года за превышение полномочий

В Амурской области суд приговорил к 2,5 года лишения свободы бывшего полицейского за превышение полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 161 («Грабеж») и части 1 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ , он будет отбывать наказание в колонии-поселении. Кроме того, суд запретил ему два года занимать должности федеральной государственной гражданской службы.

По данным ведомства, в 2021 году фигурант работал в межрайонном отделе по борьбе с преступлениями в сферах металлургии, лесопромышленного комплекса и внешнеэкономической деятельности управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Амурской области. Он проверял игорные заведения в Благовещенске. Однако правоохранитель реализовывал проверки не в полном объеме, не оформлял нарушения. Это позволяло не привлекать организатора азартных игр к ответственности. Но изъятые деньги полицейский присваивал.