Замначальника российской колонии получил взятку от предпринимателя

По данным ведомства, в 2022 году заместитель начальника колонии организовал в колонии преступную схему, внося ложные данные в документы об условиях поставки товаров для нужд учреждения. Он знал, что предпринимательница с мужем с 2021 года поставляют колонии товары в рамках госзакупок. Фигурант дважды требовал включить в контракт ложные сведения о поставке 500 единиц продовольствия, но не приобретал их. То же самое он попросил делать со строительными материалами.