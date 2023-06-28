Заблудившийся в тайге 10-летний мальчик найден

Потерявшийся в Амурской области 10-летний мальчик Анатолий Путилин нашелся живым. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Ребенка обнаружили в труднодоступной местности лесного массива Архаринского муниципального округа. Мальчика нашли с вертолета благодаря красной куртке, а после добрались до него на вездеходах. Сейчас его доставляют в медицинское учреждение для осмотра. Детали состояния Путилина не раскрываются.

Всего в поисках мальчика принимали участие 18 единиц техники и 68 человек. В их числе были два кинологических расчета, операторы беспилотников и авиация МЧС.