Заблудившийся в тайге 10-летний мальчик найден

Потерявшегося в Амурской области 10-летнего мальчика нашли живым
Потерявшийся в Амурской области 10-летний мальчик Анатолий Путилин нашелся живым. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Ребенка обнаружили в труднодоступной местности лесного массива Архаринского муниципального округа. Мальчика нашли с вертолета благодаря красной куртке, а после добрались до него на вездеходах. Сейчас его доставляют в медицинское учреждение для осмотра. Детали состояния Путилина не раскрываются.
Всего в поисках мальчика принимали участие 18 единиц техники и 68 человек. В их числе были два кинологических расчета, операторы беспилотников и авиация МЧС.
Напомним, что ребенок отправился в лес вместе с отцом и братом, чтобы поохотиться. В один момент он отошел от родных и потерялся. Им не удалось самостоятельно найти мальчика, после чего его отец обратился в МЧС.
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