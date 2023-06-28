Бешеный волк вцепился в лицо россиянину возле его дома

В Челябинской области бешеный волк напал на мужчину и вцепился ему в лицо. Об этом сообщила дочь пострадавшего россиянина Степанида Зарипова, ее цитирует KP.RU.

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По ее словам, 62-летний отец находился в сарае возле дома, услышал во дворе лай собак и решил выйти на улицу, где увидел хищника.

«Похожая собака у знакомых была, думал — они приехали. Вышел за ворота и понял, что это волк. Зверь прыгнул и вцепился ему в лицо», — рассказала дочь пострадавшего.

Она добавила, что отец пытался разжать челюсти волка, но ему это не удалось. Крики о помощи услышал его 11-летний внук, который позвал взрослых. Родственник пострадавшего обезвредил волка, ударив его трубой.

Волк искусал руку россиянина от локтя до плеча, вырвав куски кожи клоками, сообщила его дочь, лицо также получило повреждения. Пострадавшего доставили в больницу, а волка — на экспертизу. Специалисты выяснили, что животное было бешеным.