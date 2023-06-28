Заблудившийся в тайге 10-летний мальчик найден

Потерявшийся в глухой тайге в Амурской области 10-летний мальчик нашелся, он вернулся к родным. Об этом сообщается в Telegram телеканала «Звезда» со ссылкой на волонтеров.

Ранее мать мальчика рассказала, что узнала о случившемся от полиции. Ребенка взял с собой на рыбалку отец, но после пропажи сына он не стал сообщать о случившемся жене.