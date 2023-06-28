Заблудившийся в тайге 10-летний мальчик найден
Потерявшийся в глухой тайге в Амурской области 10-летний мальчик нашелся, он вернулся к родным. Об этом сообщается в Telegram телеканала «Звезда» со ссылкой на волонтеров.
Ранее мать мальчика рассказала, что узнала о случившемся от полиции. Ребенка взял с собой на рыбалку отец, но после пропажи сына он не стал сообщать о случившемся жене.
О пропаже ребенка в российской тайге стало известно в среду, 28 июня. Поисковики работали в поселке Архара и осматривают местность с помощью параплана. Ситуация осложнялась тем, что до места пропажи мальчика можно добраться только на вездеходе, а в тайге шел проливной дождь.
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