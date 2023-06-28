В Нагорном Карабахе при обстреле со стороны Азербайджана погибли 4 человека

Государственное информационное агентство Армении Armenpress сообщило о гибели четырех служащих Вооруженных сил страны в Нагорном Карабахе в результате обстрела со стороны Азербайджана.

По данным агентства, военные погибли «в результате очередной провокации» Азербайджана с применением артиллерии и беспилотников. В Ереване заявляют, что огонь был открыт азербайджанской стороной 28 июня в 01:30 в направлении позиций ВС Армении возле городов Мартуни и Мартакерт.

«По состоянию на 07:00 ситуация на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана относительно стабильна», — сообщает агентство.

Также анонсировано заявление министерства обороны Нагорного Карабаха по случаю гибели четырех военнослужащих.

Ранее МИД Азербайджана заявил о готовности Баку к реинтеграции армян, проживающих в Карабахе.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривал введение на территорию НКР российских миротворцев, обмен пленными, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев.