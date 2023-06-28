В Новосибирске мигранта осудили на три года за пропаганду терроризма в интернете

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Мужчина признан виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием сети Интернет»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, фигурант находился в Новосибирске с нарушениями миграционного законодательства. В период с 2020 года 2021 год он размещал в интернете ролики с пропагандой радикального ислама, терроризма и призывами к ведению вооруженной борьбы «джихад».