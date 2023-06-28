Во французском Нантере начались беспорядки после убийства полицией подростка

Согласно сообщению телеканала BFMTV, беспорядки, которые начались в Нантере - пригороде Парижа, распространились на другие города. 27 июня полициейские застрелила 17-летнего подростка в Нантере, который, по их данным, отказался выполнять их требования.

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Во второй половине дня в социальных сетях начали появляться призывы к протесту против действий полиции. После наступления темноты в Нантере начались поджоги, недовольные били рекламные стенды и крушили автобусные остановки. Группа людей собралась рядом с домом погибшего и напротив административного здания властей. В ответ на это, наряды полиции были направлены в пригород, в том числе отряды специального реагирования.

Протестующие устроили масштабные пожары, поджигая мусорные баки и строительные материалы. Стали происходить столкновения протестующих с полицией. Несколько десятков протестующих начали строить баррикады и забрасывать полицейских камнями и зажигательными смесями.