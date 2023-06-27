Неизвестный на самокате устроил стрельбу в Стокгольме

Два человека пострадали в результате стрельбы в Стокгольме

В результате стрельбы на северо-западе Стокгольма было ранено два человека. Об этом сообщает SVT со ссылкой на правоохранителей.

По данным телеканала, инцидент произошел в районе 17:30 по московскому времени. Прибывшие на место полицейские обнаружили двух мужчин с огнестрельными ранениями, они находились в сознании и разговаривали. Их доставили в больницу, ранения оцениваются как серьезные, но не опасные для жизни. Один из пострадавших имеет связи с местной преступной сетью в районе Хусбю на северо-западе Стокгольма.

Согласно показаниям очевидцев событий, один из подозреваемых скрылся с места преступления на электросамокате.