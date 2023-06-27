На железной дороге под Екатеринбургом произошла диверсия

В Свердловской области злоумышленник попытался поджечь батарейный шкаф на железной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Диверсия на ж/д под Екатеринбургом : неизвестный попытался уничтожить батарейный шкаф», — говорится в публикации.

По данным канала, инцидент случился на перегоне «Сысерть — Мраморское» в Полевском городском округе в ночь на 27 июня. Машинист поезда увидел согнутую и подгоревшую дверь шкафа. Согласно заключению экспертов, неизвестный предпринял попытку его поджога, однако возгорание самоустранилось.