На железной дороге под Екатеринбургом произошла диверсия

Shot: в Свердловской области неизвестный попытался поджечь батарейный шкаф на ж/д
В Свердловской области злоумышленник попытался поджечь батарейный шкаф на железной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
«Диверсия на ж/д под Екатеринбургом: неизвестный попытался уничтожить батарейный шкаф», — говорится в публикации.
По данным канала, инцидент случился на перегоне «Сысерть — Мраморское» в Полевском городском округе в ночь на 27 июня. Машинист поезда увидел согнутую и подгоревшую дверь шкафа. Согласно заключению экспертов, неизвестный предпринял попытку его поджога, однако возгорание самоустранилось.
«На движение поездов диверсия никак не повлияла, пострадавших нет», — указывается в сообщении.
Сотрудники правоохранительных органов уже собрали улики и разыскивают злоумышленника.
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