Прокуратура Приморского края сообщает, что во Владивостоке неизвестные устроили стрельбу, есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА «Новости» .

Уточняется, что в результате инцидента было госпитализировано четыре человека. Стрельба началась в 17:00 по местному времени (10:00 по мск) возле дома № 49 «д» на улице Днепровской. Отмечается, что выстрелы были сделаны из неустановленного оружия, а после инцидента неизвестные скрылись на автомобиле.