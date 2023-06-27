Во Владивостоке неизвестные устроили стрельбу, есть пострадавшие
Прокуратура Приморского края сообщает, что во Владивостоке неизвестные устроили стрельбу, есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что в результате инцидента было госпитализировано четыре человека. Стрельба началась в 17:00 по местному времени (10:00 по мск) возле дома № 49 «д» на улице Днепровской. Отмечается, что выстрелы были сделаны из неустановленного оружия, а после инцидента неизвестные скрылись на автомобиле.
Ранее бытовой конфликт в Новой Москве закончился стрельбой.
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