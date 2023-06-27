ВКС Франции перехватили польский туристический самолет с наркотиками

Истребитель ВКС Франции перехватил в небе над республикой туристический самолет с грузом наркотиков. Об этом сообщил во вторник телеканал LCI.

© Wikipedia

По его данным, инцидент произошел в субботу. Истребитель Rafale был задействован для перехвата после того, как самолет, игнорируя предупреждения авиадиспетчеров, пролетел над территорией АЭС "Фессенхайм" в Эльзасе. Увидев за собой погоню, пилот сбросил на землю полтора десятка свертков. Обнаружившие их полицейские констатировали, что внутри находился метамфетамин.