На Кубани шестеро юношей похитили и пытали знакомого за стукачество

В поселке Белозерный, Краснодарский край, шестеро местных жителей похитили знакомого и пытали его. Они думали, что молодой человек «настучал» на них. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

В конце июня 2023 года 20-летний юноша обратился в полицию. Он рассказал, что его похитили шестеро знакомых, которым от 18 до 20 лет. После этого молодые люди час пытали потерпевшего. По словам юноши, они посчитали, что он рассказал об их перемещениях и правонарушениях полицейским, причем не только правдивую информацию, но и ложную.

Злоумышленникам не удалось выбить из потерпевшего признание, после чего они его отпустили. Сразу после освобождения молодой человек сообщил о произошедшем в полицию.