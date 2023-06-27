Раненого главу Федерации бокса Ангарска перевезли в Москву
Президент Федерации бокса Ангарска Александр Ракислов перевезен в Москву, врачи пытаются спасти его ногу. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник, близкий к региональной организации.
"Александр Ракислов перевезен в Москву, врачи пытаются сохранить его ногу. Ему также удалили почку. Насколько известно, в Ракислова было выпущено семь пуль", - сказал собеседник агентства.
20 июня генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко в своем телеграм-канале сообщила, что нападение на Ракислова произошло в Ангарске, он в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.