В Пскове устранили разлив ртути

Разлив ртути, произошедший в Пскове на участке улицы Индустриальной, успешно ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Псковской области.

«В настоящее время ртуть собрана силами ООО «ЭкоПромСервис», произведен смыв с тротуара и прилегающей дороги», — говорится в публикации.

По данным областной прокуратуры, специалисты Роспотребнадзора уже выехали на место инцидента для осуществления замеров концентрации токсичного химического элемента в воздухе и почве.

«Прокуратура контролирует ход и результаты проверки по факту обнаружения ртути», — заключается в сообщении.