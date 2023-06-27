Неизвестный пригрозил взорвать пятизвездочный отель в Москве

Mash: пятизвездочный отель в Москве угрожали взорвать
Telegram-канал Mash сообщает, что в 15:00 на ресепшн гостиницы «Метрополь» в Театральном проезде позвонил неизвестный и заявил, что его приятель принесет сегодня в отель килограмм гексогена. Как передает канал, звонивший назвал имя и приметы товарища: рост 1,7 метра, белые волосы, одет в худи.
Позже пресс-служба отеля «Метрополь» сообщила, что поступившее сообщение о возможном взрыве было ложным и безопасности гостей ничего не угрожает.
Также 27 июня в Москве был задержан 43-летний мужчина, угрожавший подорвать супругу с помощью гранаты. При нем не обнаружили ни одного снаряда. Супруга пояснила журналистам: когда пьяный муж звонил в полицию, она кричала, чтобы никто не приезжал, поскольку супруг лжет о своих намерениях.
В тот же день в телецентр на улице Академика Королева в Москве поступило два ложных сообщения о минированиях. Людей эвакуировали, на месте работали сотрудники Росгвардии и кинологи. Вечером 26 июня на улице возле центра была обнаружена подозрительная коробка, но позже выяснилось, что она пустая.