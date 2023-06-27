Неизвестный пригрозил взорвать пятизвездочный отель в Москве

Telegram-канал Mash сообщает, что в 15:00 на ресепшн гостиницы «Метрополь» в Театральном проезде позвонил неизвестный и заявил, что его приятель принесет сегодня в отель килограмм гексогена. Как передает канал, звонивший назвал имя и приметы товарища: рост 1,7 метра, белые волосы, одет в худи.

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Позже пресс-служба отеля «Метрополь» сообщила, что поступившее сообщение о возможном взрыве было ложным и безопасности гостей ничего не угрожает.

Также 27 июня в Москве был задержан 43-летний мужчина, угрожавший подорвать супругу с помощью гранаты. При нем не обнаружили ни одного снаряда. Супруга пояснила журналистам: когда пьяный муж звонил в полицию, она кричала, чтобы никто не приезжал, поскольку супруг лжет о своих намерениях.