Полиция Краснодарского края назначила проверку после попадания молнии в мужчину. Как сообщает Telegram-канал Baza, инцидент произошел на овощной базе в хуторе Ленина.

Пострадавший приехал туда для закупки овощей, однако внезапно начался дождь. Пока он пытался спрятаться от ливня, в его голову попала молния. Мужчина скончался на месте от полученной травмы.

Сейчас полиция проводит проверку, однако, в чем именно она заключается — неизвестно.

Напомним, что 11 июня в Адыгее 26-летняя туристка погибла от удара молнии. Девушка приехала из Новороссийска и принимала участие в однодневном горном походе, во время которого резко ухудшились погодные условия — начался дождь и гроза.