После массового отравления в ресторане Петербурга возбудили уголовное дело

Пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга сообщила о возбуждении уголовного дела за нарушение санитарно-эпидемиологических правил после инцидента в ресторане Grand Bianco на Грибоедова. Напомним, что там произошло массовое отравление выпускников девятого класса и их родителей.

Прокуратурой Центрального района была проведена проверка исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности объекта общественного питания.

«Установлено, что сотрудники ресторана использовали продукты ненадлежащего качества для приготовления блюд, что повлекло массовое отравление граждан, в том числе детей», - говорится в сообщении.

Материалы проверки направили в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей).

Подчеркивается, что расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.