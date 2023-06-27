Топ-менеджер одного из банков совершил самоубийство в лесу в Москве

Руководитель проекта одного из российских банков совершил самоубийство в лесу в районе деревни Троице-Лыково на северо-западе Москвы . Об этом ТАСС во вторник сообщили в правоохранительных органах.

"В лесу в районе деревни Троице-Лыково найден мертвым руководитель проекта одного из российских банков. Характер травм позволяет говорить о том, что мужчина совершил самоубийство", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в полицию обратилась супруга топ-менеджера. Она сообщила, что днем в понедельник получила от мужа сообщение с геолокацией, при этом на звонки он не отвечал.